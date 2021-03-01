Türkiye büyüme oranı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK Türkiye büyüme oranı 2020

Türkiye büyüme oranı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK Türkiye büyüme oranı 2020

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında ne kadar büyüdüğü merak konusu oldu. Türkiye ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1.8, son çeyrekte 5.9 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin milli gelire dair verilerini açıkladı.

Pandemi nedeniyle ekonomik şartların olumsuz yönde seyretmesine rağmen ekonomi yönetimi gelen son verilerle birlikte 2020'de Türkiye'nin pozitif büyüme kaydedeceğini öngörmüştü.

Vatandaşların yakından takip ettiği büyüme oranları araştırmaları hız kazandı.

Peki Türkiye büyüme oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte TÜİK Türkiye büyüme oranı..

TÜRKİYE BÜYÜME ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat başındaki kabine toplantısında 2020 büyümesine dair rakam vererek öngörüde bulunmuş ve öncü göstergelerin yüzde 1 büyümeye işaret ettiğini belirtmişti.

Erdoğan konuşmasında, “Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor. Ekonominin üretim, tüketim, yatırım harcamaları ve ihracat tarafı oldukça güçlü seyrediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise bakanlığa atandıktan kısa bir süre sonra bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunuşunda orta vadeli programla paralel bir beklenti paylaşmıştı.

Elvan, sunumunda “Büyümenin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. İşsizlik Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 10,9'a gerileyecek. Önümüzdeki dönemde büyümenin, özellikle istihdam artışıyla birlikte refaha yansımasını hedefliyoruz.” diye konuşmuştu.

TÜİK BÜYÜME ORANI 2020

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.