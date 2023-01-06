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- Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu
Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu
- 06.01.2023 - 19:39
- Güncelleme : 06.01.2023 - 19:52
Türkiye, dünyada bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Tüm konularda adından söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin, hava kuvvetlerindeki başarısı da dikkat çekiyor.
Öte yandan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili bir araştırmasını paylaştı.
Birçok istatistik üzerinden rapor hazırlandı
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede: uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.
Türk Hava Kuvvetleri 9'uncu sırada
Hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu. Türk Hava Kuvvetleri, listede 9'uncu sırada yer aldı.
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi...
100-PARAGUAY
99-MALİ
98-TANZANYA
97-PANAMA
96-HONDURAS
95-YENİ ZELANDA
94- EL SALVADOR
93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
92-BOTSVANA
91-SLOVAKYA
90-UGANDA
89-URUGUAY
88-MACARİSTAN
87-DOMİNİK CUMHURİYETİ
86-BOLİVYA
85-ERMENİSTAN
84-GÜRCİSTAN
83-BULGARİSTAN
82-LÜBNAN
81-KÜBA
80-HIRVATİSTAN
79-TÜRKMENİSTAN
78-SRİ LANKA
77-ETİYOPYA
76-ZİMBABVE
75-ÇEKYA
74-ZAMBİYA
73-NORVEÇ
72-AVUSTURYA
71-PORTEKİZ
70-BELÇİKA
69-KUVEYT
68-DANİMARKA
67-BAHREYN
66-SIRBİSTAN
65-EKVADOR
64 LİBYA
63-UMMAN
62-HOLLANDA
61- NİJERYA
60-ROMANYA
59-MALEZYA
58-İSVİÇRE
57-AZERBAYCAN
56-TUNUS
55-KENYA
54-FİNLANDİYA
53-YEMEN
52-FİLİPİNLER
51-SUDAN
50-BELARUS
49-ÖZBEKİSTAN
48-KATAR
47-BANGLADEŞ
46-İSVEÇ
45-VİETNAM
44-GÜNEY AFRİKA
43-ARJANTİN
42-KAZAKİSTAN
41-PERU
40-SİNGAPUR
39-VENEZUELA
38-FAS
37-ÜRDÜN
36-MYANMAR
35-ŞİLİ
34-ANGOLA
33-UKRAYNA
32-AVUSTRALYA
31-IRAK
30-KANADA
29-SURİYE
28- POLONYA
27-KOLOMBİYA
26-ENDONEZYA
25-MEKSİKA
24-TAYLAND
23-İSPANYA
22-İRAN
21-CEZAYİR
20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
19- İSRAİL
18-ALMANYA
17-YUNANİSTAN
16-İNGİLTERE
15-BREZİLYA
14-TAYVAN
13-İTALYA
12-SUUDİ ARABİSTAN
11-KUZEY KORE
10-FRANSA
9-TÜRKİYE
8-MISIR
7-PAKİSTAN
6-JAPONYA
5-GÜNEY KORE
4-HİNDİSTAN
3-ÇİN
2-RUSYA
1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ