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    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

    ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 9..
    • 06.01.2023 - 19:39
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 19:52
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    Türkiye, dünyada bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Tüm konularda adından söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin, hava kuvvetlerindeki başarısı da dikkat çekiyor.

    Öte yandan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili bir araştırmasını paylaştı.

    Birçok istatistik üzerinden rapor hazırlandı

    Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede: uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

    Türk Hava Kuvvetleri 9'uncu sırada

    Hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu. Türk Hava Kuvvetleri, listede 9'uncu sırada yer aldı.

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #1

    İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi...

    100-PARAGUAY

    99-MALİ

    98-TANZANYA

    97-PANAMA

    96-HONDURAS

    95-YENİ ZELANDA

    94- EL SALVADOR

    93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

    92-BOTSVANA

    91-SLOVAKYA

    90-UGANDA

    89-URUGUAY

    88-MACARİSTAN

    87-DOMİNİK CUMHURİYETİ

    86-BOLİVYA

    85-ERMENİSTAN

    84-GÜRCİSTAN

    83-BULGARİSTAN

    82-LÜBNAN

    81-KÜBA

    80-HIRVATİSTAN

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #2

    79-TÜRKMENİSTAN

    78-SRİ LANKA

    77-ETİYOPYA

    76-ZİMBABVE

    75-ÇEKYA

    74-ZAMBİYA

    73-NORVEÇ

    72-AVUSTURYA

    71-PORTEKİZ

    70-BELÇİKA

    69-KUVEYT

    68-DANİMARKA

    67-BAHREYN

    66-SIRBİSTAN

    65-EKVADOR

    64 LİBYA

    63-UMMAN

    62-HOLLANDA

    61- NİJERYA

    60-ROMANYA

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #3

    59-MALEZYA

    58-İSVİÇRE

    57-AZERBAYCAN

    56-TUNUS

    55-KENYA

    54-FİNLANDİYA

    53-YEMEN

    52-FİLİPİNLER

    51-SUDAN

    50-BELARUS

    49-ÖZBEKİSTAN

    48-KATAR

    47-BANGLADEŞ

    46-İSVEÇ

    45-VİETNAM

    44-GÜNEY AFRİKA

    43-ARJANTİN

    42-KAZAKİSTAN

    41-PERU

    40-SİNGAPUR

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #4

    39-VENEZUELA

    38-FAS

    37-ÜRDÜN

    36-MYANMAR

    35-ŞİLİ

    34-ANGOLA

    33-UKRAYNA

    32-AVUSTRALYA

    31-IRAK

    30-KANADA

    29-SURİYE

    28- POLONYA

    27-KOLOMBİYA

    26-ENDONEZYA

    25-MEKSİKA

    24-TAYLAND

    23-İSPANYA

    22-İRAN

    21-CEZAYİR

    20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #5

    19- İSRAİL

    18-ALMANYA

    17-YUNANİSTAN

    16-İNGİLTERE

    15-BREZİLYA

    14-TAYVAN

    13-İTALYA

    12-SUUDİ ARABİSTAN

    11-KUZEY KORE

    10-FRANSA

    9-TÜRKİYE

    8-MISIR

    7-PAKİSTAN

    6-JAPONYA

    5-GÜNEY KORE

    4-HİNDİSTAN

    3-ÇİN

    2-RUSYA

    1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #6

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #7

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9 uncu #8


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