Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 9..

Türkiye, dünyada bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Tüm konularda adından söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin, hava kuvvetlerindeki başarısı da dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili bir araştırmasını paylaştı.

Birçok istatistik üzerinden rapor hazırlandı

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede: uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

Türk Hava Kuvvetleri 9'uncu sırada

Hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu. Türk Hava Kuvvetleri, listede 9'uncu sırada yer aldı.

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi...

100-PARAGUAY

99-MALİ

98-TANZANYA

97-PANAMA

96-HONDURAS

95-YENİ ZELANDA

94- EL SALVADOR

93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

92-BOTSVANA

91-SLOVAKYA

90-UGANDA

89-URUGUAY

88-MACARİSTAN

87-DOMİNİK CUMHURİYETİ

86-BOLİVYA

85-ERMENİSTAN

84-GÜRCİSTAN

83-BULGARİSTAN

82-LÜBNAN

81-KÜBA

80-HIRVATİSTAN

79-TÜRKMENİSTAN

78-SRİ LANKA

77-ETİYOPYA

76-ZİMBABVE

75-ÇEKYA

74-ZAMBİYA

73-NORVEÇ

72-AVUSTURYA

71-PORTEKİZ

70-BELÇİKA

69-KUVEYT

68-DANİMARKA

67-BAHREYN

66-SIRBİSTAN

65-EKVADOR

64 LİBYA

63-UMMAN

62-HOLLANDA

61- NİJERYA

60-ROMANYA

59-MALEZYA

58-İSVİÇRE

57-AZERBAYCAN

56-TUNUS

55-KENYA

54-FİNLANDİYA

53-YEMEN

52-FİLİPİNLER

51-SUDAN

50-BELARUS

49-ÖZBEKİSTAN

48-KATAR

47-BANGLADEŞ

46-İSVEÇ

45-VİETNAM

44-GÜNEY AFRİKA

43-ARJANTİN

42-KAZAKİSTAN

41-PERU

40-SİNGAPUR

39-VENEZUELA

38-FAS

37-ÜRDÜN

36-MYANMAR

35-ŞİLİ

34-ANGOLA

33-UKRAYNA

32-AVUSTRALYA

31-IRAK

30-KANADA

29-SURİYE

28- POLONYA

27-KOLOMBİYA

26-ENDONEZYA

25-MEKSİKA

24-TAYLAND

23-İSPANYA

22-İRAN

21-CEZAYİR

20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

19- İSRAİL

18-ALMANYA

17-YUNANİSTAN

16-İNGİLTERE

15-BREZİLYA

14-TAYVAN

13-İTALYA

12-SUUDİ ARABİSTAN

11-KUZEY KORE

10-FRANSA

9-TÜRKİYE

8-MISIR

7-PAKİSTAN

6-JAPONYA

5-GÜNEY KORE

4-HİNDİSTAN

3-ÇİN

2-RUSYA

1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ