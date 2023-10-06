Türkiye düşmanı Senatör Chris Van Hollen, Suriye'deki operasyondan rahatsız oldu Türkiye terör örgütüne karşı operasyonlarının sürdürürken köşeye sıkışan terör örgütü ABD'den yardım dileniyor. Türkiye düşmanı Senatör Chris Van Hollen yaptığı açıklamada operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu ve Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

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Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırının ardından terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın inlerini yerle bir etti.

Yurt içinde terör örgütünün hücre evlerine baskınlar düzenlenirken sınır ötesinde de PKK'ya ait tüm unsurlar havalanan jetler ve SİHA'larla yok edildi.

Terör örgütü operasyonlar karşısında yok olma derecesine gelmişken ABD'den yardım dileniyor.

ABD'li senatörler ise yaptıkları açıklamalarla terör örgütünü aklama derdinde.

Türkiye ABD ilişkilerinde ABD senatörleri büyük rol oynuyor.

Senatörlerin Türkiye düşmanlığı sürüyor

Çoğu zaman ilişkilerin gerilmesine neden olan senatörler, Türkiye düşmanlıklarıyla biliniyor.

Rüşvetçi Senatör Bob Menendez'in ardından Chris Van Hollen'da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını karalamaya çalıştı.

Operasyondan rahatsızlık duydu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hollen, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlardan rahatsız olduğunu söyledi.

"Türkiye güvenilir bir müttefik mi?"

Senatör Chris Van Hollen açıklamasında şunları söyledi:

Erdoğan’ın Türkiye’si, DEAŞ’a karşı savaştaki en sadık müttefiklerimiz olan Suriyeli Kürtleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bunu ABD askerlerinin güvenliğine aldırmadan yapıyor.



Güvenilir bir müttefikler mi? Birde ABD’den daha fazla F-16 mı istiyorlar?

İlk vukuatı değil

Daha önce de ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin F-16 tedarikini hedef almıştı.

"Farklı türden yaptırımlar düşünmeliyiz"

Türkiye'ye yaptırımlar yapılması gerektiğini söyleyen Van Hollen şunları söylemişti: