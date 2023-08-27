ABD'li Senatör Menendez, Türkiye karşıtlığını sürdürüyor: Yaptırımları düşünmeliyiz Maraş konusunda Rum kesiminde mesajlar vermeye çalışan Menendez, yeni Türk faaliyetlerine karşı yaptırımların araç olarak göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Türkiye karşıtı Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası almıştı.

Rum basınına demeç veren Menendez, Türkiye'yi eleştiren ifadelerden geri adım atmamasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kapalı Maraş ve Türkiye rahatsızlığı

Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye karşı "saldırgan" davrandığını öne süren Menendez, "İlişkimizde bazı önemli zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş, 2020 yılında, 46 yılın ardından kademeli olarak açılmıştı.

Söz konusu bölgeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirmişti.

"Yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz"

Ankara'nın Ada'da "istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu" iddia eden Senatör Menendez, yaptırımlarla tehdit etmeye çalıştı:

Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Ada'yı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz.

Türkiye'yi hedef gösterdi: Sorumlu tutmalıyız

Menendez, "bölgesel istikrarı baltaladığı" iddiasıyla Türkiye'yi hedef göstermeye çabasına girişti.

Aynı Amerikalı yetkili, "ABD ve NATO'nun daha geniş hedeflerini baltalayan eylemlerinden dolayı Ankara'yı sorumlu tutmaya devam etmeliyiz." görüşünü savundu.

"GKRY, Yunanistan ve İsrail'le çalışıyorum"

Öte yandan Bob Menendez, Doğu Akdeniz'de önemli miktarda doğalgazın bulunmasının bölgede yeni sorunlar yaratıp yaratmadığına ilişkin soruyu yanıtladı: