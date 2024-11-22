Türkiye, İHA ihracatında dünya birincisi oldu

Büşra Yıldız

Türkiye Savunma Sanayii alanında başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli İHA'lar, tüm dünya tarafından yakın markaja alınmış durumda.

Havacılık tarihinde ilklere imza atmaya devam eden Türkiye, bir kez daha dünya sahnesinde birinciliği elde etti.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Ulusal ve uluslararası güvenlik analizleri yapan Clash Report, İHA'lara ilişkin bir rapor hazırladı.

Clash Report'un gerçekleştirdiği analizlere göre Türkiye, dünyada en çok İHA ihracatı yapan ülke oldu.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN İHA BAYRAKTAR TB2

Baykar firması tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı, bu yıl İsrail, ABD ve diğer ülkelerden gelen rakiplerini geride bırakarak dünyanın en çok ihraç edilen insansız hava aracı oldu.

Bayraktar TB2'nin yanı sıra Baykar'ın geliştirdiği Akıncı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA gibi Türk yapımı İHA'lar da yer aldı.

SAVUNMA VE HAVACILIK ALANINDA 3 YILDIR LİDER

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında üst üste 3 yıldır lider olan Baykar, 2023 yılında tüm sektörlerde ülkenin en fazla ihracat yapan ilk 10 şirketi arasında yer alarak önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Türkiye tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık şirketi, ülkenin en fazla ihracat yapan şirketleri arasına girdi.

Baykar, geçen yıl toplam 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İSRAİL'İ GERİDE BIRAKTI

Clash Report'a göre Baykar, bu yıl 34 adet Bayraktar TB2 tipi İHA ihraç ederek, İsrail yapımı İHA'ları geride bıraktı.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (IAI) Heron insansız hava aracı, yaklaşık 14 adet ihraç edilerek ikinci sırada yer alırken, Elbit Systems'ın Hermes 450'si dünya genelinde 12 adet satışla üçüncü sırada yer aldı.

Yine Elbit Systems'ın Hermes 900 modeli ise 11 adet ihraçla dördüncü sırada yer aldı.

AKINCI VE ANKA DA LİSTEYE GİRDİ

Baykar'ın Akıncı İHA'sı, dünya çapında 10 adet ihraç edilerek beşinci sıraya yerleşti.

General Atomics'in ABD yapımı MQ-9 Reaper'ı ise 7 adet satışla altıncı sırada yer aldı.

Yedinci sırada ise bu yıl altı adet ihraç edilen TUSAŞ'ın ANKA İHA'sı yer aldı.

ANKA, önümüzdeki yıldan itibaren ilk üç insansız hava aracını teslim alacak olan Malezya tarafından da seçildi.