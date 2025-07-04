Türkiye, FAO konsey üyeliğine seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 2025-2028 dönemi için yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) seçim süreci başarıyla tamamlandı ve Türkiye, Avrupa bölgesinden konsey üyeliğine seçilen ülkeler arasında yer aldı.

Konsey üyeliği seçimleri, FAO'nun Roma'daki genel merkezinde düzenlenen 44. FAO Konferansı kapsamında gerçekleşti.

SEÇİMLERDE BİRÇOK FAKTÖR DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa bölgesinden konsey üyeliği için Türkiye, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Belarus aday ülkeler arasında yer aldı.

Seçimlerde, üye ülkelerin tarım, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki politikaları, uluslararası iş birliği kapasiteleri ve FAO'nun misyonuna katkıları değerlendirildi.

TÜRKİYE 127 OY İLE ÜYELİĞE SEÇİLDİ

Toplam 141 ülkenin oy kullandığı seçimlerde, Türkiye güçlü bir destek alarak 127 oy ile Avrupa grubundan konsey üyeliğine seçildi.

Fransa ve İtalya'nın ortak adaylığı 114 oy alırken, Sırbistan ve Ukrayna'nın ortak adaylığı ise 90 oy ile konsey üyeliğine hak kazandı.

Rusya ve Belarus ise yeterli oyu alamayarak seçimlerden elendi.

TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Türkiye'nin FAO Konseyi'ne seçilmesi, ülkenin tarım ve gıda güvenliği alanında uluslararası arenada artan etkisini yansıtıyor.

FAO'nun Türkiye ile iş birliği, özellikle gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Türkiye'nin seçilen diğer ülkelerle konseyde iş birliği yaparak, FAO'nun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına katkıda bulunması bekleniyor.

FAO NEDİR?

1943 yılında kurulan FAO, açlığı ortadan kaldırmak, gıda güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren bir BM kuruluşudur.

Merkezi İtalya'nın Roma kentinde bulunan FAO, 195 üye ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşmaktadır.

Örgüt, tarım, ormancılık, balıkçılık ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi alanlarda teknik destek, araştırma ve eğitim programları yürütmektedir.

Türkiye'nin 2025-2028 dönemi için FAO Konseyi'ne seçilmesi, ülkenin tarım ve gıda politikalarındaki başarısını ve uluslararası alandaki liderlik kapasitesini bir kez daha teyit etmiştir.