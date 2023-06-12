Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dördüncü toplantı çarşamba günü yapılacak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı 14 Haziran 2023'te Ankara'da gerçekleştirilecek.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan önemli açıklama...

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın'ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.