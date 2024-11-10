Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, saat 09.05'i gösterdiğinde Türkiye genelinde hayat durdu.
Cadde ve sokakların acı acı çalan siren sesiyle inlediği saatlerde tüm vatandaşlar, saygı duruşuna geçti.
Yurt genelinde yaşanan o manzaralar kameralara yansıdı.
ATA'YA SAYGI DURUŞU
İstanbul'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
ANKARA
Ankara'da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
GAZİANTEP
Gaziantep'te, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
VAN
Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, vatandaşlar saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İsmet İnönü-1 Caddesi'nde görevli temizlik görevlileri ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.
SİVAS
Sivas'ta, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
SİNOP
Sinop’ta, sağlık çalışanları, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.
TEKİRDAĞ
Vatandaşlar, saat 09.05'te Tekirdağ'da Atatürk Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
ANKARA
Ankara'da Ayrancı Pazarı'nda saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla askeri personel saygı duruşunda bulundu.
BİLECİK
Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sırasında çalan siren ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
ÇORUM
Çorum'da saat 09.05'te çalan zili duyan 80 metre yüksekte çalışan kule vinç operatörü, işini bırakıp saygı duruşuna geçti.
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