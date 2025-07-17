Türkiye genelinde aşırı sıcakların etkisi devam edecek

Sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor.

Aşırı sıcaklarla beraber orman yangınlarında da artış yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu'da bu hafta yine 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hakim olacak.

Ege'de 35-40, Akdeniz'de 32-38 derece aralığında ölçümler bekleniyor.

Hafta boyunca İç Anadolu'da sıcaklıklar 35 derece civarında olacak.

YER YER SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Sıcaklar yurt genelini etkisi altına alırken yer yer sağanak yağışlar da görülecek.

Perşembe ve cuma günleri Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin çevresinde yağış bekleniyor.

Sağanaklar cumartesiden itibaren de yurdun kuzeydoğusuna kayacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Başkent Ankara'da son 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bir süre daha hissedilmeye devam edecek.

Cuma günü gök gürültülü sağanak geçişi bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de ise yağış beklentisi yok.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 34, İzmir'de 35 derece civarında olacak.