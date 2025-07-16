İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

"UYARILARI DİKKATE ALMALARINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir.



Bugün 15.00 - 20.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.