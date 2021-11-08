Yurt genelinde gerçekleşen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Türkiye genelinde her gün onlarca trafik kazası yaşanıyor.

Sürücü hatalarının sebep olduğu kazalar, dikkatsiz araç kullanımını gözler önüne seriyor.

Hatalı sollama, aşırı hız, ışık ihlali...

İşte Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ile görüntülenen kazalardan bazıları...

Türkiye genelinde yaşanan trafik kazaları

YOLA KONTROLSÜZ ÇIKIŞ KAZA GETİRDİ

U dönüşü atarak yola kontrolsüz çıkan bir sürücü, karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada birkaç metre yükseklikten aşağı düşüyor.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA ÇARPTI

Tekirdağ'da ise yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın, yaya geçidinden gelen bir aracın çarpmasıyla savrularak metrelerce sürükleniyor.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Başka bir kentte de sinyal vermeden şerit değiştirerek yolun en sol tarafına geçmek isteyen bir sürücü, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışıyor.

IŞIK İHLALİ YAPAN MOTU KURYEYE ÇARPTI

Dönel kavşaktan kırmızı ışığa rağmen yola çıkan bir moto kurye de yolunda seyreden aracın kendisine çarpmasıyla havada taklalara atarak yaralanıyor. Görüntülerde motosikletin paramparça olduğu görülüyor.