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Haber Merkezi

Suriye'yi Türkler ayağa kaldıracak...

Esad rejiminin yıkılması ile Suriye’de yeni bir dönem başladı.

SÜLEYMANİYE TEKKESİ YENİLENECEK

Suriye’nin başkenti Şam’da, aralarında son Osmanlı sultanı Vahdettin’in de mezarının bulunduğu Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin restorasyon çalışması, iç savaş nedeniyle yarım kalmıştı.

Muhaliflerin ülke yönetimini ele geçirmesi ile restorasyon çalışmalarının yeniden başlayacak.

BÜYÜKELÇİ KÖROĞLU DUYURDU

Konuya ilişkin açıklamayı TRT Haber'e konuşan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu yaptı.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla bölgede olduğunu kaydeden Köroğlu, yapılacak faaliyetlere ilişkinde değerlendirme yaptı.

Ekiplerin ilk olarak son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede restorasyon çalışmalarını yapacağını kaydeden Köroğlu, el birliğiyle Suriye'nin yeniden ayağa kalakacağını söyledi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÜST DÜZEYDE OLACAK"

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

Türkiye, Şam’da eski rejimin düşmesinin ardından bütün kurumlarıyla bölgeye geldi. Öncelikle biz yeni dönede ilk büyükelçiliği açarak bayrağı ilk yükselten ülkeyiz. Onun dışında birçok Türk kurumu acil yardımlar için ülkeye geldiler. 13 yıl süren savaş boyunca Türkiye kapılarını Suriyeli kardeşlerine her zaman açtı. Bundan dolayı iki ülkenin ilişkileri üst düzeyde olacak.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

Kurumlarımız şu an buradalar, ilk olarak ekiplerimiz Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu Süleymaniye Tekkesi’nin restorasyonu yapılacak. Burada Türkiye’nin desteğini çok net bir şekilde göreceğiz.

SÜLEYMANİYE TEKKESİ

Osmanlı Sultanı Yavuz Selim yeni imar çalışmaları kapsamında Mısır seferi dönüşünde Şam'a cami yapılmasına karar verdi.

Mimar Sinan tarafından yapılan camiinin inşaası 14 yıl sürdü.

Caminin inşaasının tamamlanmasının ardından medrese ve imarethane eklenerek külliye halini aldı.

SON PADİŞAHIN KABRİ

Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı olan Sultan Vahdettin İtalya'da 1926 yılında vefat etti.

Sultan Vahdettin'in cenazesi Türk hükümeti tarafından kabul edilmeyince Şam'a getirildi.

Şam'da Yavuz Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Sultan Selim Camii"ne defnedildi.

Mimar Sinan’ın eseri Şam Süleymaniye Külliyesi’nde caminin arka bahçesinde bulunan mezarlıkta Sultan Vahdettin’in ve ondan sonraki yıllarda hayatını kaybeden Osmanlı hanedanının 30’a yakın üyesinin de mezarı yer alıyor.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Ziyarete açık olan külliyede restorasyon çalışması yapılması için etrafı kapatıldı.

Külliyede yapılan bir kısım değişikliklerin ardından restorasyon çalışmaları durdu.

Uzun zamandır her hangi bir işlem yapılmayan külliye kaderine terk edildi.