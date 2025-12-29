Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile normalleşme kararı alındığını duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDA VİZE KOLAYLIĞI KARARI ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mutabakat çerçevesinde yeni bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

"2026 İTİBARIYLA ÜCRETSİZ OLARAK E-VİZE ALINABİLECEK"