Türkiye ile Irak arasında diplomasi trafiği: Yaşar Güler Irak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

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ensonhaber.com

Türkiye terör belasını bitirmekte kararlı.

Sınır ötesinde Irak ve Suriye topraklarındaki operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere ağır darbeler indiriliyor.

Bu süreçte uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Türkiye, bölgede ayrıca diplomasi trafiği yürütüyor.

Özellikle PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyi için sık sık girişimlerde bulunarak terörle ortak mücadelenin zemini genişletiliyor.

Türkiye ile Irak arasında üst düzey temaslar

Bu kapsamda Irak ile Türkiye arasında üst düzey temaslar son dönemde sıklaştı.

Ağustos ayında Dışişleri bakanı Hakan Fidan ve geçtiğimiz hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan sonra şimdi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ı ziyaret ediyor.

Güler çeşitli temaslarda bulunmak üzere ırak'a gitti.

Genel Kurmay Başkanı Gürak ile Irak'ta

Konuya ilişkin açıklama bakanlıktan yapıldı.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

Fidan ve Kalın'ın Irak ziyaretleri

Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüşmüş, uzun süreli Irak gezisinde Fidan, Kürt yönetimi temsilcileri ve farklı toplumsal liderlerle de bir araya gelmişti.

MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet ise Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.