Türkiye ile Mısır arasında 15 milyar dolarlık ticaret hedefi: Yeni adımlar atılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması İkinci Dönem Toplantısı 1-2 Aralık'ta Kahire'de gerçekleştirilecek.

Planlanan toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, ikili ticari faaliyetlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşmeler yapılması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Mısır ile ticaret hacmi 2024'te 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracatı 4,2 milyar dolar, ithalatı ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu yılın 10 ayında ise Türkiye, Mısır'a yaklaşık 3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

"DERİN İŞBİRLİĞİ FIRSATLARININ HARİTALANDIRILARAK ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ticaret Bakanlığının Kahire'de düzenleyeceği bu önemli toplantının, mevcut ticaret hacmini daha da büyüteceğini ve işbirliği alanlarını çeşitlendireceğini söyledi.

Toplantıda, gelecek sürece yön verecek somut yol haritalarının masada olmasını beklediklerini bildiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Görüşmeye ilişkin ana beklentimiz, 2024'te 8,8 milyar dolar olan ticaret hacmimizin iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından açıklandığı üzere 15 milyar dolar olmasına yönelik somut adımların planlanması ve bu hedefi destekleyecek yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Ayrıca, resmi engellerin aşılması ve işlemlerin hızlandırılması için çözümler üzerinde mutabık kalınmasıdır. İki ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörlerde derin işbirliği fırsatlarının haritalandırılarak öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir.

"MSIRI PAZARINDA YENİ FIRSAT KAPILARI DA AÇILMAKTADIR"

Aydın, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve özellikle iş vizesi prosedürlerinin hızlandırılarak ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, bu şekilde Türk markalarının Mısır'da daha çok yer alabileceğini söyledi.

İkili ticaretin yerel para birimleri üzerinden yapılmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi ve döviz kuru risklerinin azaltılmasının, ticareti daha da teşvik etmek için kritik öneme sahip olduğunu belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

Bu adımlar, iki ülkenin özellikle sanayi alanındaki ihracat ve ithalatına olumlu yansıyacaktır. Mısır, ihracatımızda yüzde 25 artışla 16. sırada yer alıyor. En çok ithalat yaptığımız ülkeler listesinde ise 17. sırada bulunuyor. Mısır pazarında halihazırda güçlü olduğumuz sektörler bulunmakla birlikte, yeni fırsat kapıları da açılmaktadır. İhracatçılarımızı yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'sürpriz sektörler' olarak nitelendirilebilecek yeni fırsat alanlarını, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, ulaştırma, lojistik ve turizm olarak öngörmekteyiz.

"BU ALANDAKİ POTANSİYELİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR"

Aydın, Mısır'ın artan nüfusu ile sürdürdüğü kalkınma hamlelerinin, Türk müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörleri için son derece elverişli bir ortam sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: