Türkiye-İran sınırında kaçak geçişe izin yok! 96 kilometrelik duvar örüldü Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının 96 kilometrelik kısmına duvar inşa edildi.

AA

Türkiye'de ülke içerisinde huzursuzluğa izin verilmiyor.

Bu kapsamda sınır bölgesinde yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bir diğer yandan da ülkeye geçişi engellemek için Mehmetçik, hudutta gece gündüz nöbet tutuyor.

Gözetleme kuleleriyle donatılan ve hendeklerle desteklenen duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçiliyor.

Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri, 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutuyor.

3 yılda 155 bin 774 düzensiz göçmen yakalandı

Çalışmalar çerçevesinde 2021 yılında 62 bin 253, 2022 yılında 64 bin 860, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 28 bin 661 olmak üzere şimdiye kadar 155 bin 774 düzensiz göçmen sınır hattında hem yakalandı hem de engellendi.

"Van ilimizde yapımı tamamlanan asansörlü kule sayısı 6’dır"

Konuya ilişkin Van Valiliğince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: