Türkiye-Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nda 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarın başkenti Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Al Sani, düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nda 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"ABLUKALARIN KALKMASINDAN AYRICA MUTLULUK DUYUYORUZ"

İlişkilerin normalleşmesi ile iki ülke arasındki trafiğin artmasının normal olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "3-4 yıllık krizin aşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNDE KATAR'IN DA KATKILARI VAR"

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama bunun genel ilişkiyi etkilememesi gerekir. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkıları var. Önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin refah ve huzura ihtiyacı var, bunu da hep beraber başarabiliriz.”