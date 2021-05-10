Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? TFF'den ZTK final maçı için seyirci kararı

Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak? TFF'den ZTK final maçı için seyirci kararı

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için geri sayım devam ederken TFF, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor final maçına seyirci alınacağını açıkladı. Peki, Türkiye Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın seyircili oynanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, final müsabakasının yapılacağı Gürsel Aksel Stadı kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından futbolseverlerin gündeminde, ''Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' soruları yer aldı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kupanın final etabında ligde iyi gidişatını sürdüren Beşiktaş Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir uzatmalarda yenerek finale uzandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletlerinin ne zaman satılacağı ve nasıl alınacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç için seyirci kararını açıkladı. Finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

TFF yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır.''

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacak ve sağlık tedbirleri alınarak seyirciler final maçını izleyebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Müsabakanın biletlerinin ilerleyen günlerde satışa çıkması bekleniyor.