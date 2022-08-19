Türkiye, Malezya ve Çin ortak petrol arama çalışmalarına başlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Malezya ve Çin ile birlikte petrol arama çalışmalarında yeni bir ortaklığa girebileceğini açıkladı.

Türkiye, son yıllarda milli enerji konusunda peş peşe adımlar atmaya başladı.

Bu kapsamda Türkiye kendi sondaj gemileriyle büyük çalışmalara imza attı.

Bu konuda büyük bir kararlılık gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir ortaklığın sinyallerini verdi.

Ana muhalefet rahatsız oluyor

Malezya ve Çin ile birlikte yeni bir petrol hamlesine hazırlandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Tabii başta ana muhalefet olmak üzere birileri bundan çok rahatsız oluyor. Gemiye Abdülhamid Han ismini koyduk. Bundan kimlerin rahatsız olduğunu gördünüz.

Düşünün, siyaset yapıyor ve tarihçi, tarihi çok iyi bildiğini söylüyor. Nasıl biliyorsa tarihi? Abdülhamid Han’a saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafa da geldiği zaman muhafazakâr havalarına giriyor. Öyle veya böyle biz Abdülhamid Han sondaj gemimizle inşallah o beklenen neticeleri aldığımız anda bunu milletimizle paylaşacağız.

Doğal gazımız, petrolümüz çıkmaya başladığın andan itibaren..

Hele hele bir de inşallah doğal gazımız, petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha farklı olacak.

Türkiye-Çin-Malezya ortaklığı

Bu arada Sayın Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu.

Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta PETRONAS ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız.

Tabii sevincimiz şu anda 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir”