Türkiye, NATO kapsamında denizlerde görev devralıyor

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'ya olan taahhütleri doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini ilk kez devralacağı ifade edildi.

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Açıklamada, şu detaylara yer verildi: