Türkiye, NATO kapsamında denizlerde görev devralıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO'ya olan taahhütleri doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini ilk kez devralacağı ifade edildi.
DENİZ KUVVETLERİ, İSPANYA'DAKİ TATBİKATA KATILACAK
Açıklamada, şu detaylara yer verildi:
Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvvetimiz, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS, TCG GAZİANTEP ile Rota/İspanya'daki DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı'na katılacaktır. Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından birlik/gemiler, Leventler/Foça Limanı'ndan göreve uğurlandı.
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