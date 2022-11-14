Türkiye Petrolleri işçi alımı başlıyor! 2022 İŞKUR TPAO işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İŞKUR ile 93 işçi alacağını duyurdu. Peki TPAO işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 TPAO başvuru ekranı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) geçtiğimiz haftalarda personel alımı yapmıştı. TPAO, merkez ve taşra teşkilatlarına bu kez 93 personel alacak.

Petrol-İş Batman Şubesi’nden yapılan açıklamada “Yeni alımlarda yine Meslek yüksekokulu mezunu olma şartı aranacak. Başvurular İŞKUR üzerinden olacak olup, 2022 yılında yapılan son KPSS puanı baz alınarak, sonrasında işyeri tarafından yapılacak mülakatla gerçekleşecek.

Alınacak branşlar; elektrikçi, üretim operatör yardımcısı, malzeme eksperi, harita teknisyeni, iş güvenliği teknisyeni, inşaat teknisyeni, sağlıkçı, muhasebe görevlisi, denetim kontrol sorumlusu, tesisatçı, tedarik ve lojistik görevlisi, sistem destekçisi, büro görevlisi olacak. Batmanlı işsiz gençlerden oluşacak istihdamın, aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımız ve iş yerimizin geleceği adına şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Peki, Türkiye Petrolleri (TPAO) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TPAO personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

TPAO başvuruları nasıl yapılır?