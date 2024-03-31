Türkiye sandık başında! Doğu illerinde oy verme işlemi sona erdi Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

YSK'nın verdiği kararla; bu yıl doğu illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 arasında gerçekleşti.

İşte o iller...

Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.

49 ilde oy verme işlemi sürüyor

Batıdaki 49 ilde ise saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek.

Sıraya girenler oy kullanabilecek

Oy verme saati dolmasına rağmen sırada bekleyenler, sandık kurulu başkanları tarafından tespit edilerek, oy kullanmaları sağlanacak.

YSK Başkanı açıklama yaptı

32 ilde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama geldi.

"Yayın yasaklarıyla ilgili karar vereceğiz"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde: