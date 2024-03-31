Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.
32 ilde oy verme işlemi sona erdi
YSK'nın verdiği kararla; bu yıl doğu illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 arasında gerçekleşti.
İşte o iller...
Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.
49 ilde oy verme işlemi sürüyor
Batıdaki 49 ilde ise saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek.
Sıraya girenler oy kullanabilecek
Oy verme saati dolmasına rağmen sırada bekleyenler, sandık kurulu başkanları tarafından tespit edilerek, oy kullanmaları sağlanacak.
YSK Başkanı açıklama yaptı
32 ilde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama geldi.
"Yayın yasaklarıyla ilgili karar vereceğiz"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz.
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