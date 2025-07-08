Türkiye şehitlerini uğurluyor: Binler cenaze törenlerine akın etti

Türkiye şehitlerini uğurluyor...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerimize veda...

Bu kapsamda da Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi, Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Ahmet Gültekin için ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı.

Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu. Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları, araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti.

BİTLİS'E DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık da şehit oldu.

TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celalettin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi.

Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı, askeri yetkililer teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAYSERİ'DE DE HÜZÜN VAR

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.