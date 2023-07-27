Türkiye sıcak havayla mücadele ederken Artova'da sıcaklık iyice düştü

İHA
Türkiye haftalardır bunaltıcı sıcaklarla mücadele veriyor.
Son yılların en fazla sıcaklığının yaşandığı günlerden geçilirken, vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.
Yurt kavrulurken Artova'da serin hava hakim
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı, akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü.
Sıcaklık 5.8 derece
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi, Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu.
Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.