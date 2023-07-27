Türkiye sıcak havayla mücadele ederken Artova'da sıcaklık iyice düştü Tokat'ın Artova ilçesinde sıcaklık hissedilir derecede düştü. Yurt genelinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Artova'da 5.8 olarak ölçüldü.

İHA

Türkiye haftalardır bunaltıcı sıcaklarla mücadele veriyor.

Son yılların en fazla sıcaklığının yaşandığı günlerden geçilirken, vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.

Yurt kavrulurken Artova'da serin hava hakim

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı, akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü.

Sıcaklık 5.8 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi, Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu.

Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.