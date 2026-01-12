Türkiye soğuktan adeta donuyor: Kar yağışı birçok bölgede devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yoğun bir soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde ciddi soğuklar, yüksek kesimlerde ve iç bölgelerde kar yağışı hakim görünüyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR ÜLKEYİ SARIYOR

Sıcaklık değerlerinde yaşanan düşüş, yurt genelinde kış koşullarının iyice sertleştiğini gösteriyor.

Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde -10 ile -20 derece civarına varan çok düşük sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Batı bölgelerde ise sıcaklıklar nispeten daha ılıman olsa da genel olarak mevsim normallerinin altında seyrediyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün, birçok bölgede kar yağışı ve soğuk hava hakim.

İç kesimlerde -5 ile -10 arası sıcaklıklar görülecek.

DONDURUCU SOĞUKLAR HAKİM OLACAK

Salı günü soğuk havanın zirve yapacağı tahmin ediliyor.

Doğu'da -15 dereceye varan değerler, İç Anadolu ve Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Çarşamba, hava koşullarının en sert olduğu günlerden biri olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da -15 ile -20 derece civarı sıcaklıkların görülmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

İç bölgelerde ise -10 derecelere yakın değerler öngörülüyor.

SIFIRIN ALTINDA SICAKLIK DEĞERLERİ GÖRÜLECEK

Perşembe günü soğuğun, biraz hafiflese de hala dondurucu seviyede hissedilmesi bekleniyor.

Birçok yerde -10 derecenin altına inen sıcaklıkların ve kar yağışının devam edeceği düşünülüyor.

BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Cuma günü hafif bir ısınma eğiliminin başlayacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların birkaç derece yükselmesi bekleniyor.

Bulutlu havanın iç ve doğu kesimlerde süreceği öngörülüyor.

ZORLU HAVA KOŞULLARINDA ALINACAK TEDBİRLER:

Bu dönemde yurt genelinde kar yağışı, buzlanma, don olayı ve bazı bölgelerde tipi bekleniyor.

MGM'nin tahminlerine göre, ulaşımda aksamalar, özellikle doğu illerinde çığ riski ve iç kesimlerde soğuk havaya bağlı sağlık sorunları ihtimali yüksek.

Vatandaşların uygun giyinmesi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, sürücülerin zincir ve kış lastiği bulundurması öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

