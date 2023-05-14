Türkiye tercihini yaptı: İl il 2023 seçim sonuçları

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Türkiye tarihi bir seçim sürecini geride bırakıyor.
Heyecanlı bir kampanya döneminin ardından Türkiye bugün sandık başına gitti.
Tarihi bir katılımın olduğu seçimlerde 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.
Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açıklanırken birçok bölgede sayım devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce götürdüğü yarışta milletvekili seçimlerinde de AK Parti açık ara önde gidiyor.
Sahadan gelen son verilere göre Türkiye geneli il il oy oranları ve vekil dağılımı görmek için tıklayınız...