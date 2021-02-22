Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜA işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜA işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Uzay Ajansı'na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az lise mezunu işçi alımı yapılacak.

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir ilan yayımladı.

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı kurumuna sürekli işçi alımı yapılacak.

İlanın yayımlanmasının ardından iş arayışında olan vatandaşlar, işçi alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TÜA işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar..

TÜRKİYE UZAY AJANSI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde yani bugün başladı ve 26 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu adaylar başvuru yapabilecek ve başvurular için adaylardan KPSS şartı bulunmayacak.

TÜRKİYE UZAY AJANSI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları, İŞKUR web sitesi https://ankara.iskur.gov.tr/ üzerinden alıacak.

Noter kurasına katılacaklar kişilerin isim listesi www.tua.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Noter kura çekilişi ile ilgili noterlik tarafından belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, en az lise mezunu temizlik görevlisi ve garson kadrolarında yapılacak olan KPSS puan şartsız personel alımı için gerekli olan genel şartlar şu şekildedir:

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek

Erkek adaylar için askerlik yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek

Erkek adaylar için askerlik yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

TÜRKİYE UZAY AJANSI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU İÇİN

GARSON ÖZEL ŞARTLAR

Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek

Erkek adaylar için askerlik yapmış, muaf veya tecilli ol ettirmiş olmak

İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

TÜRKİYE UZAY AJANSI GARSON BAŞVURUSU İÇİN