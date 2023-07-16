Türkiye ve Güney Avrupa'da sıcaklar zirveyi görecek! Rekoru geçiyor Türkiye ve Güney Avrupa'yı yakıp kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının ardından şimdi de 'Karon' isimli ikinci bir dalga geldiğini ifade eden uzmanlar sıcak havalara karşı uyardı.

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Dünya son yılların en sıcak dönemini geçiriyor...

Mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklığı birçok vatandaşın hayatını olumsuz etkiledi.

Özellikle Türkiye ve Güney Avrupa'yı yakıp kavuran Kerberos sıcak hava dalgası sonrasında onlarca vatandaş fenalaştı.

Bunun uzmanlar şimdi de 'Karon' isimli ikinci bir dalganın geldiğini vurguladı.

"Birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir"

Uzmanlar 19-23 Temmuz arasındaki dalganın Türkiye'yi de etkileyeceğini vurgularken, "Bu bölgelerde, yerel olarak birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir" denildi.

Adını Dante'nin Cehennem'inde yer alan üç başlı canavar-köpek "Kerberus" tan alan şiddetli bir sıcak hava dalgası henüz sona ermemişti ki uzmanlar, Yunan mitolojisinde ölüleri tekneyle ruhlar alemine götüren "Karon"adlı daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu konusunda uyardı.

Yeni rekorlar kırılacak

İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade etti.

Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek. İtalya, İspanya ve Yunanistan'da birkaç gündür yüksek sıcaklıklar meydana geldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi.