Türkiye ve Katar arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan anlaşmaya vardı

Günler devam eden çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan, barış görüşmelerinde de uzlaşmaya vardı.

İki ülke delegeleri, Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin ofisi, Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin tamamlandığını ve tarafların anlaşmaya vardığını açıkladı.

"KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR"

Açıklamada "İki taraf, derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes ve iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrarı pekiştirecek mekanizmaların oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

İki ülkenin ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir biçimde uygulanması amacıyla önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlenmesi konusunda da mutabakata vardığı aktarıldı.

TÖRENE İBRAHİM KALIN DA KATILDI

Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İki taraf arasında yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. 48 saatlik ateşkesten sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmişti.