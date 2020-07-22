Türkiye ve Rusya görüşmesinde Libya kararı

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

Rusya ve Türkiye arasında heyetler arası düzeyde Libya görüşmeleri devam ediyor.

Ankara'da bir araya gelen iki ülke yetkililerinin bugünkü toplantısından 4 maddelik bir mütabakat çıktı.

MÜTABIK KALINAN MADDELER

Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiği toplantıda;

"1-Libya'da uzun süreli ve sürdürülebilir ateşkes için gereken koşulların oluşturulması amacıyla Libyalı taraflara nüfuz edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilecek.

2- Libya konulu Berlin Konferansı'nın kararlarına (19 Ocak 2020 tarihli) uygun olarak ve BM'nin koordinasyonunda Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunulacak.

3- Güvenli insani erişimin sağlanması ve tüm ihtiyaç sahiplerine acil olarak yardım ulaştırılması için taraflara önlem alma çağrısı yapılacak.

4- Libya Ortak Çalışma Grubu kurulması ve görüşmelerin bir sonraki turunun en kısa zamanda Moskova'da yapılması konusunda çalışma yapılacak." kararları alındı.

"ORTAK ÇABALARIN SÜRDÜRÜLMESİ..."

Konu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.