Türkiye yasta! Acı haberler ailelere ulaştı Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen 9 askerin baba evine ateş düştü. Şehitlerin ailelerine şehadet haberi verilirken evlere ise Türk bayrağı asıldı.

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İHA

Dün gece gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu..



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 Mehmetçik şehit düştü.

Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Niğde'ye ateş düştü: 23 yaşındaydı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un şehadet haberi memleketi Niğde’de yaşayan ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Batur’un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi’ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi.

23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehidin ağabeyi de astsubay olarak görev yapıyor

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi.

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü

9 şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

'Evlenmeden önce size ev alacağım' demiş

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek şöyle dedi:

"Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı"

"Konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlardı"

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü.

Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Aksaraylı üsteğmen de şehit düştü

Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.



Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

İki kuzen 16 yıl arayla şehit düştü

Piyade Uzman Ahmet Köroğlu da şehadete ulaşan askerlerimizden oldu.

Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'da Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk şöyle konuştu:

"Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi. Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor. Burada şehit düşüyor. Ailenin en büyük çocuğu, 3 kız 1 erkek çocuk olmak üzere. Bu ailenin de 2'nci şehidi. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu, kuzeni olur o da şehit olmuştu. Bu da başka bir takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun. Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 10 gün önce şehit verdiğimiz yerlere de yakın olduklarını söylemiş. Aynı bölgede teyzemizin oğlu da var. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde şehidimizi toprağa vereceğiz"

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)