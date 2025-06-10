Türkiye, Yunanistan’ın deniz park adımlarını yakından izliyor

AA

Ege Denizi ve çevresindeki deniz yetki alanlarına dair tartışmalar yeniden gündeme taşındı...

Yunanistan, İyon ve Ege Denizi’nde ay sonuna kadar “deniz parkları” ilan etmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye, bu konuyu yakından takip ediyor.

GELİŞMELER DİKKATLE İZLENİYOR

Ankara yönetimi, Yunanistan tarafından ay sonunda açıklanacak deniz parkları alanlarının Ege'deki birbiriyle bağlantılı ihtilaflarla ilgili olup olmayacağına dair gelişmeleri dikkatle izliyor.

Yunanistan'ın "olası tek taraflı adımlarına karşı tedbirler gözden geçirilirken" bu bağlamda, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemler değerlendiriliyor.

İÇ ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye, Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Anlaşmayı (BBNJ Anlaşması) 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Eylül 2024’te imzalarken, söz konusu anlaşmanın iç onay süreci devam ediyor.

Aynı zamanda, Türkiye 16 Nisan'da tüm denizlerine ilişkin olarak Deniz Mekansal Planlaması'nı da duyururken, planlamanın içeriğinin daha da doldurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

TÜRKİYE, KONFERANSA HİTAPTA BULUNABİLİR

Bu bağlamda, Türkiye'nin Deniz Mekansal Planlaması'nın BM nezdinde tescili için gerekli başvurular yapıldı.

Ankara, Fransa'nın Nice kentinde devam etmekte olan BM Okyanus Konferansı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir heyetle temsil edilirken, Türkiye'nin de konferansa hitapta bulunması bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN DENİZ PARK ALANLARI ÇALIŞMALARI

Nice'de düzenlenen BM Okyanus Konferansı'na hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin 2024'te Atina'da yapılan "Okyanuslarımız Konferansı"nda duyurduğu "deniz parklarının" ay sonundan önce İyon Denizi ve Ege Denizi'nde ilan edileceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede, belirlenecek söz konusu deniz parklarında derin deniz trol avcılığının yasaklanması ve aşırı balıkçılığa karşı önlemler alınması öngörülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin geçen yıl yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.