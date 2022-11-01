Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladığı heyecan yaratan törende, Çetin Tekindor'un seslendirdiği etkileyici video beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyet'in 99'uncu yılını kutladı.

Binlerce yıllık bir geçmişi ile Cumhuriyet şemsiyesi altında yeni bir yüzyıla hazırlanan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yeni bir yüzyıl vizyonu çizildi.

28 Ekim'de düzenlenen görkemli bir törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Güne damga vuran o video

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının damga vurduğu ve heyecan yaratan törende gösterilen bir video ise adeta tüyleri diken diken etti.

Çetin Tekindor'un etkileyici sesi ile izleyici ile buluşan videoda; Türk halkının tarihi bağları, geçmişte kurulan-yıkılan devletler, Cumhuriyet dönemi ile birlikte gelen yenilikler ve son 50 yılda yaşananlar kısa bölümler halinde aktarıldı.

İşte o güne damga vuran etkileyici video;

Türkiye Yüzyılı Vizyonu Buluşması VİDEO