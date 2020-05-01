Türkiye'de 1 Mayıs'ı sokaklarda kutlama çabası vardı

Rusya'daki komünist partiler 1 Mayıs'ı bu sene korona nedeniyle internet üzerinden kutlarken Türkiye'deki gruplar yine polisle çatıştı.

Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'de 1 Mayıs, koronaya rağmen olaysız geçmedi...

Dünya üzerinde başta Küba, Rusya gibi ülkeler 1 Mayıs'ı bu sene sokaklarda kutlamama kararı alırken, Türkiye'de siyasi partilerin desteklediği gruplar 1 Mayıs'ı kutlamak için polisle çatıştı.

Özellikle Taksim ve Kadıköy olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde 1 Mayıs için gösteriler yapıldı. Ancak polis grupları kısa sürede etkisiz hale getirdi...

Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu ViDEO

RUSLAR ONLINE KUTLADI

Dünya üzerinde ağırlıklı olarak Ruslara has olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingini Rusya, bu yıl internet ortamında gerçekleştirdi.

İnternette düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı konferansında konuşan Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Lideri Gennadiy Zyuganov, “Böyle bir etkinlik gerçekleştirebilmek için fikir sahibi olmak gerek. Bizde de dahiyane Lenin fikirleri, işçi sınıfının gücü ve adaleti var” dedi.





































