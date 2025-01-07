Türkiye'de 168 siyasi parti faaliyet gösteriyor

AA

Türkiye'de siyasi hayat, geniş bir yelpazeye yayılan parti çeşitliliği ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden yapılarıyla hareketli bir tablo sergiliyor.

Bu çeşitlilik, hem demokrasinin işlerliği hem de siyasete katılım açısından dikkat çekici bir durum ortaya koyuyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın güncel verileri de bu katılımın somut bir göstergesi.

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP PARTİ, AK PARTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 168 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 135 bin 306 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre; AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

İKİNCİ SIRADA CHP

11 milyon 135 bin 306 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 531 bin 944 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 495 bin 447, İyi Parti'nin 412 bin 744, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 14 bin 741, Saadet Partisi'nin 232 bin 928 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 622 bin 847 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi'nin ise 111 bin 7 üyesi yer alıyor.

PARTİLER VE ÜYE SAYILARI

Anayasa Mahkemesi'nde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı da 14 bin 539.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle: