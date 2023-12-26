Türkiye'de 2023 yılı böyle geçti: Depremler, seçim, dev projeler.. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremler, ikinci tura kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği genel seçimler 2023 yılına damga vurdu...

AA

Yeni sayıla sayılı günler kaldı...

Geride bırakmaya hazırladığımız yıl içerisinde dünyada ve Türkiye'de hafızalara kazınan olaylar yaşandı.

Türkiye'de en çok konuşulanlar ise yaşadığımız depremler ve siyaset gündemi oldu.

İşte tarihlerle 2023 yılında yaşananlar...

Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 OCAK

- Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.

3 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda, Ocak 2023 için memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, bir gün sonra yapılan partisinin grup toplantısında, maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini duyurdu. Artış, ilgili düzenlemenin 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

9 OCAK

- Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen törenle 6 yeni nesil Fırtına obüsü TSK'ya teslim edildi.

12 OCAK

- Çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında vefat etti.

26 OCAK

- Anayasa Mahkemesi, HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti.

31 OCAK

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Şubat ayının önemli gelişmeleri...

6 ŞUBAT

- Türkiye, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

7 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı.

8 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Pazarcık ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, depremlerden etkilenen ailelere onar bin lira destek verileceğini açıkladı.

9 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

11 ŞUBAT

- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti.

18 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenenler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlattıklarını, kampanya aracılığıyla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini söyledi.

24 ŞUBAT

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li terörist Halil Menci'yi Suriye'deki özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

26 ŞUBAT

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, tribünlerde hükümet aleyhine sloganlar atılması üzerine Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı.

Mart ayının önemli olayları...

3 MART

- Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Altı siyasi partinin oluşturduğu "Millet İttifakı" içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktı.

6 MART

- Meral Akşener, masaya geri dönerek, altılı masanın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katıldı.

10 MART

- YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

12 MART

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, parti kararıyla Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

21 MART

- AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.

22 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

- Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin seçim ittifakına ilişkin protokolü YSK'ye sunuldu, CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.

31 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep-Kilis Afet Konutları'nın temelini attı.

Nisan ayının önemli olayları...

3 NİSAN

- Türkiye'nin yerli otomobili Togg için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk teslim töreni düzenlendi. Togg otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg ile Külliye etrafında tur attı.

10 NİSAN

- Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

- "Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, İstanbul'da tutuklandı.

12 NİSAN

- Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

18 NİSAN

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle raylara indirildi.

20 NİSAN

- Karadeniz doğal gazı, Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törenle devreye alındı.

- Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi. Özer, 23 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 NİSAN

- Gaziantep'in depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde, afetzedeler için yapılan ilk kalıcı konutlar teslim edildi. Kaya zemin üzerine betonarme olarak inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutları, 44 günlük rekor sürede tamamlandı.

26 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

27 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.

Mayıs ayının önemli olayları...

1 MAYIS

- Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı, TUSAŞ'ın Kahramankazan merkez yerleşkesinde vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın adının "KAAN", isim babasının ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu bildirdi.

2 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde, Cudi'ye 20 kilometre mesafedeki Gabar'da 2 bin 600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

3 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisince düzenlenen mitingde, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkarttıklarını açıkladı.

6 MAYIS

- Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, hizmete başladı.

7 MAYIS

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu.

11 MAYIS

- Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesine hükmetti.

12 MAYIS

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

14 MAYIS

- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçimde, yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 994 bin 49'u oy kullandı, oyların 52 milyon 628 bin 182'si geçerli sayıldı. Yüzde 88,92 ile rekor katılımın gerçekleştiği seçimlere yurt dışında katılım yüzde 53,80 oldu.

İlk sonuçlara göre, hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

24 MAYIS

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

28 MAYIS

- Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

3 HAZİRAN

- Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

- Çankaya Köşkü'nde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede şu isimler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

5 HAZİRAN

- Seçim sonrası belirlenen yeni kabinenin ardından, diğer bazı önemli görevlere de atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın'ı, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç'ı atadı.

8 HAZİRAN

- Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

​​​​​​​12 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti.

15 HAZİRAN

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı.

20 HAZİRAN

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

23 HAZİRAN

- LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sınavda, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

24 HAZİRAN

- İYİ Partinin 3. Olağan Kurultayı'nda, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

Temmuz ayının önemli olayları...

1 TEMMUZ

- Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi.

3 TEMMUZ

- CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

6 TEMMUZ

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

7 TEMMUZ

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

8 TEMMUZ

- Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

9 TEMMUZ

- Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler, tarım arazileri su altında kaldı.

10 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius'a gitti.

15 TEMMUZ

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, o gece hedef alınan mekanlarda ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

20 TEMMUZ

- KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

26 TEMMUZ

- Eyyam-ı Bahur olarak anılan sıcakların etkili olduğu yurt genelinde termometreler rekor dereceleri gördü. İzmir'de son 85 yıldaki en yüksek sıcaklık, 43,2 derece olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayının önemli olayları...

3 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2023'ten geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuğamiralliğe yükseltildi.

6 AĞUSTOS

- Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

31 AĞUSTOS

- Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Eylül ayının önemli olayları...

3 EYLÜL

- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5'inci yılına girdi.

4 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi şehrine gitti.

6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Programı kamuoyuna açıkladı.

15 EYLÜL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

19 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na hitap etti.

25 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü.

Ekim ayının önemli olayları...

1 EKİM

- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi, 2 emniyet mensubu ise hafif yaralandı.

6 EKİM

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

7 EKİM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

9 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emekli olup fiilen çalışanlar hariç olmak üzere emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

15 EKİM

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) ismi, 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

19 EKİM

- CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

23 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak, TBMM'ye sevk etti.

28 EKİM

- AK Parti, İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenledi.

31 EKİM

- Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Kasım ayının önemli olayları...

1 KASIM

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı.

4 KASIM

- CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

5 KASIM

- İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

24 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi.

- Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Aralık ayının önemli olayları...

1 ARALIK

- Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

4 ARALIK

- İYİ Parti, CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde işbirliği teklifine olumsuz yanıt verdi.

10 ARALIK

- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

11 ARALIK

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.

14 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

22 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Daha sonra yaralı 4 askerden 3'ünün daha şehit düştüğü açıklandı.

23 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

- Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi.

25 ARALIK

- Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

26 ARALIK

- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)