Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, tüm Türkiye’de aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapılacak. Yarınki tatbikatta neler yaşanacağını AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.

Türkiye, yarın büyük bir tatbikat yapacak…

1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, 81 ilde aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.

Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği bu tatbikatın hazırlıkları artık tamam…

"Amaç, bilincin kazanılması ve bilgilerin yenilenmesi"

Son bilgileri de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer verdi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını aktaran Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti.

Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım'da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök kapan tutun" tatbikatını anlattı ViDEO

HAY sistemi üzerinden bilgilendirme mesajları iletilecek

Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının bugün ve yarın da iletileceğini aktardı.

AA’ya konuşan Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğini anlatan Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

"Çök kapan tutun" hareketi uygulanacak

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."

HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

Tatbikat, 81 il ve KKTC'de yapılacak

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

Eğitim merkezleri açık olacak

Sezer, İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK'ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar."

"Çök kapan tutun" tatbikatı nasıl yapılacak?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

İsmail Çataklı’dan çağrı

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan da "12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım" çağrısı geldi.

Türkiye'nin deprem anlamında kritik bir kuşakta yer aldığına dikkati çeken Çataklı, “Türkiye olarak sadece afet olduğu anda değil, öncesinde afetlere hazırlanmak bakımından büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

“Bu yılı Afet Tatbikat Yılı ilan ettik”

Çataklı, afet anına hazırlanmanın, afet anında sağlıklı müdahalelerde bulunmanın önemine işaret ederek "Bu çerçevede özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında büyük mesafeler katedildi. Buna biz son dönemde yürüttüğümüz çalışmalarla afet öncesini de yoğun olarak ekledik ki tüm illerimizde İl Afet Risk Azaltma Planlarımızı tamamladık. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı bitirdik. Geçen yıl bilindiği gibi Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. 56 milyon vatandaşımıza bu çerçevede ulaştık. Bu yıl da eğitimlerimi yaptırdığımız vatandaşlarımıza bir de tatbikat yaptırarak bunu pekiştirmek istedik. Bu yılı da Afet Tatbikat Yılı ilan ettik." şeklinde konuştu.

"Amacımız farkındalığı geliştirmek"

Türkiye genelinde tatbikatların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Çataklı, dün AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenci yurtlarında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çataklı, 12 Kasım'daki tatbikatın ise Türkiye'de ilk kez yapılacağını belirterek "Aslında dünyada çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Özellikle de Japonya'da. Aynı anda ülkenin tamamında 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapacağız. Buradaki amacımız da farkındalığı geliştirmek. Afetlere hazırlığa bir katkı sunmak. Bu yolla farkındalık oluşturacağız ve buradan elde ettiğimiz dinamizmi başka alanlarda da afetle mücadelede katlayarak devam ettireceğiz. Bunu hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.