AA

Suriye'de Esad'ın kaçması sonrası ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar, harekete geçti.

Başta Türkiye olmak üzere başka ülkelerde de bulunan Suriyeliler, vatanlarına kavuşma sevinci yaşıyor.

Türkiye'de bulunan ve ilk kez vatanlarını görecek olan Suriyeli çocuklar ise heyecan içinde...

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

ÇOCUKLAR İLK KEZ VATAN TOPRAKLARINA AYAK BASACAK

Türkiye'ye 11 yıl önce eşi Sibel ile gelen Mahmod Hamido, önce İstanbul'a, ardından Kayseri'ye gitti.

Burada çeşitli işlerde çalışan çiftin Ali (10), Zekeriya (7), Rukiye (3), Kamer (2) ve Cemil (1) adında 5 evladı dünyaya geldi.

Daha önce hiç Suriye'ye gitmeyen Hamido ailesinin çocukları, ilk defa vatan topraklarına gitmenin heyecanını yaşadı.

"İÇ SAVAŞ BAŞLADIĞINDA YENİ EVLİYDİK"

Mahmod Hamido, Suriye'de iç savaş başladığında yeni evli olduğunu ve eşiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Hamido, çocukları ile Halep'e gideceğini ve ülkesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

"BEN BURADA EVLAT SAHİBİ OLDUM"

Halep'te yakınlarının olduğunu belirten Hamido, şöyle devam etti:

5 çocuğum oldu. Ben burada evlat sahibi oldum. Çocuklarım ilk defa Suriye'ye gidecek ve bunun için çok mutluyum çünkü Suriye'ye kendi vatan toprağımıza dönüyoruz. Türkiye bize kucak açtı çok güzel ama bizim vatanımız bize daha güzel. Allah razı olsun herkesten.

Valid El Şeyhi ise 12 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e geldiğini söyledi. Burada tekstil fabrikasında çalıştığını belirten El Şeyhi, eşi Nur ile burada evlendiğini, Abdulaziz (8), Hani (2) ve Halid (1) adında 3 çocuğunun olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ UNUTMAYACAĞIZ, BİZE KUCAK AÇTI"

Vatan toprağının çok güzel olduğunu ve ilk defa çocuklarının Halep'i göreceğini dile getiren El Şeyhi, şunları kaydetti: