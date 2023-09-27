Türkiye'de düzensiz göçle mücadele! 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında 1 Ekim'de mobil göç nokta uygulamasının başlayacağını açıkladı. Yerlikaya, "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız" dedi.

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Yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

Karada ve denizde yapılan çalışmalarla çok sayıda göçmen ekipler tarafından yakalanıyor.

Bu kapsamda önemli bir ilerleme kaydedildi.

Son olarak dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik"

Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz.

"1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak"

Mobil Göç Noktası Uygulaması hakkında da bilgi veren Yerlika, şu ifadeleri kullandı:

Düzensiz göçmenler ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak.

"Her yerde kimlik kontrolü yapacağız"

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: