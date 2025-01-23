Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan yangınlar

Haber Merkezi

Bolu’nun popüler kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 78 kişinin hayatına mal oldu.

Onlarca yaralının bulunduğu bu trajedi, sadece kayak merkezini değil tüm ülkeyi yasa boğdu.

Otelde kalan misafirler ve çalışanlar, hızla yayılan alevlerden kurtulmaya çalışırken kaos ortamı yaşandı.

Milyonların yüreğini yakan bu yangın, Türkiye'nin eski yıllarda yaşadığı acıları da akıllara getirdi.

İşte son yıllarda Türkiye’nin en ölümcül yangınlarından bazıları:

20 OCAK 2025- BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINI

20 Ocak 2025'te Bolu il sınırları içinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de sabaha karşı 03:30 sıralarında çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

angının otelin restoranında başladığı ve hızla yayıldığı bildirildi. Bazı tanıklar, yangın alarmının geç çaldığını ve otelde yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Otelin dış cephesinin ahşap kaplaması nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtidi. Olay sonrası 11 kişi gözaltına alındı.

2 NİSAN 2024- BEŞİKTAŞ GECE KULUBÜ YANGINI

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, 16 katlı binanın eksi bir ve eksi iki katında faaliyet gösteren Masquerade adlı mekânda çıktı.

Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu beşi tutuklu, dördü tutuksuz sanık ile 13 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 17 Ocak'ta görüldü.

İddianameye göre, iş yerinde acil çıkış işaretlerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığı belirlendi.

29 KASIM 2016- ADANA KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Adana’nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 çocuk ve 1 bakıcı hayatını kaybetti.

Çocukların çoğu 11-14 yaş aralığındaydı.

Büyük bölümü ahşap olan yurt, yangına kısa sürede teslim oldu. Zemin katta başlayan yangın, üçüncü katta büyüyerek faciaya dönüştü.

31 Mayıs 2022’de görülen davada, dernek yöneticileri ve yurt müdürü dahil 8 kişi 15 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

13 MART 1999- İSTANBUL MAVİ ÇARŞI YANGINI

İstanbul Göztepe’deki Mavi Çarşı’da PKK militanlarının molotofkokteyli attığı bir mağazanın parfüm reyonundan çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

İş yerinin güvenlik önlemlerindeki eksiklikler bu trajediye neden oldu.

17 KASIM 1996 VE 1983 - LALELİ OTEL YANGINLARI

Laleli'deki Washington Oteli'nde 1983'te çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Yine 17 Kasım 1996'da Laleli'deki bir otelde çıkan yangında, 17 kişi hayatını kaybetti.

Diğer iş yeri yangınları 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Bakırköy'deki Cevizlik Mahallesi'nde 25 Aralık 1991'de meydana gelen mağaza yangınında 11 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı.

Göztepe'deki Mavi Çarşı'da 13 Mart 1999'da meydana gelen yangında da 12 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

21 KASIM 1982 - ATAKÖY TAVERNA YANGINI

İstanbul'daki Ataköy C Motellerindeki "Vedat Çetinkaya'nın Yeri adlı tavernada gece saat 21.30 sıralarında çıkan yangında 21 kişi can verdi. Onlarca kişi yaralandı.

Yeşilova Esnafspor Kulübü'nün geleneksel eğlence gecesinde, kapının yanındaki tüpgaz sobasının tutuşturulması sırasında yangın çıktı.

Yanan kapı çıkışları engellerken, kalabalık büyük bir izdiham yaşadı.

Tavernanın yalnızca bir çıkış kapısının olması o günün haberlerine de yansıdı.

12 MAYIS 1978 - ANKARA YIBA ÇARŞISI YANGINI

Ankara Ulus’taki Yıldırım Bayezit Çarşısı’nda çıkan yangında 45 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı.

Elektrik kesintileri nedeniyle kullanılan bütan gazlı lambaların patlaması yangının başlıca sebebi olarak kaydedildi.

Üst katlarda mahsur kalanlar arasında pencereden atlayanlar oldu.

7 ARALIK 1966 - ERZURUM KIŞLA YANGINI

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki 247’nci Piyade Alayı yatakhanesinde çıkan yangında 66 asker hayatını kaybetti.

Gece eğitiminden dönen erlerin dinlenmeye çekildiği saatlerde, sobayı benzinle tutuşturma girişimi sonucu yangın çıktı.

Çıkış kapısındaki izdiham, can kaybını artırdı.

6 OCAK 1959 - SİRKECİ ANKARA CADDESİ YANGINI

6 Ocak 1959'da madenci iş adamı Mustafa Atik'in Sirkeci'deki ofisinden şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve ardından yangın başladı.

İstanbul İtfaiyesine göre yangında 38 kişi hayatını kaybetti ve 42 kişi yaralandı.

Olayda altı bina yıkıldı, iki bina kısmen yandı.

Basına yansıyan haberlere göre şair Sezai Karakoç da patlama esnasında bölgede bulunuyordu ve şu dizeleri kaleme aldı:

"Artık ölebilirdim/ Bütün istanbul şahidim/ ben kandan elbiseler giydim/ bundan senin haberin var mı?"