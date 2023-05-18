Türkiye'de il il 14 Mayıs seçimlerine katılım haritası Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde rekor oy sayısına ulaşılırken en az oy kullanan bölgenin Doğu Bölgesi olduğu belirlendi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçimini yaptı...

Seçimlere rekor düzeyde bir katılım olurken vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde tercihini yaptı.

Büyük katılımın yaşandığı seçimin ardından gözler sandıklardaki seçmen sayısına çevrildi.

Yapılan açıklamaların ardından 14 Mayıs seçimlerinde yurt içinde 53 milyon 993 bin 714 seçmen oy kullandı.

Öte yandan Türkiye'de 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez sandığa gitti.

Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172 olarak belirlendi.

Daha önceki 5 seçimin en yüksek oranında oy kullanımı

1 milyon 416 bin seçmenin yurtdışı temsilciliklerinde sandığa gittiği açıklandı.

Gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Bu sayı yurtdışında bulunan tüm seçmen sayısının yüzde 53,18'ine denk olurken daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

İstanbul'da 10 milyon 291 bin 299 kişi oy kullandı

YSK verilerine göre İstanbul'da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 milyon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı.

Bu oylardan 140 bin 594'ü geçersiz sayıldı.

Ankara'da 11 milyon 701 bin 055 bin seçmen

Başkentte kurulan 12 bin 251 sandıkta seçmenler ili temsil edecek 36 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

Üç seçim bölgesi bulunan Ankara'da 11 milyon 701 bin 055 bin seçmen sandığa gitti. Kullanılan 10 milyon 624 bin 263'un 10 milyon 409 bin 23'ü geçerli sayıldı.

İzmir'de 3 milyon 544 bin 730 seçmen oy kullandı

Kentte kurulan 30 bin 802 sandıkta seçmenler ili temsil edecek 28 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

İki seçim bölgesi bulunan İzmir'de 3 milyon 544 bin 730 seçmen sandığa gitti. Kullanılan 3 milyon 209 bin 196'nın 3 milyon 138 bin 473'ü geçerli sayıldı.

En az katılım Doğu'da

Bu kapsamda yurt genelinde en az oy kullanılan illerin ise Doğu Bölgesi'nde olduğu belirlendi.