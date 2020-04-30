Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 174 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bugün koronadan vefat sayısı 93 olarak açıklandı. Konorayı yenenlerin sayısı ise 50 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 93 korona hastası vefat ederken, Türkiye'de bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi.

Test sayısı ise 1 milyon 33 bin 617 oldu.

50 BİNE YAKIN HASTA İYİLEŞTİ

48 bin 886 virüslü hastanın iyileştiği Türkiye'de, bugün 2 bin 615 kişide koronavirüs tespit edildi.

42 bin 4 günlük test sayısı olarak verilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 204 olarak açıklandı. Yoğun bakımda bin 514 hastanın tedavisine devam edililrken, bugün 4 bin 846 hasta daha iyileşerek sağlığına kavuştu.

"BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında artışın öngörülebilir seyirde sürdüğü aktarırken, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.