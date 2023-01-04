Türkiye’de sendika yok sendika ağaları var

Ankara'da sendika tabelalarını gökdelenlerin üzerinde görürsünüz. Kapılarında lüks mü lüks araçlar.

Yükselen enflasyon ve fiyat artışlarıyla birlikte, vatandaşlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya geldi..

Bu nedenle milyonlarca çalışanın gözü, memur, emekli 2023 yılında maaşlarına yapılacak zammındaydı..

Yeni yıla günler kala açıklanan asgari ücret, yüzde 54,5 artışla net 8 bin 506 liraya yükseldi.

Asgari ücrete yapılan zam, memur ve emeklilerde büyük bir beklenti yarattı.

Geçtiğimiz günlerde aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların da zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Maaş artışı güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldı. Ancak yüzde 25 zamdan memnun olunmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün zam oranını yüzde 30'a yükseltti.

Memura yapılan zam sonrası, sendika ofisleri ve makam araçlarındaki şatafat ve lüks seçimler akıllara geldi..

Seçimler, genelde plazalarda olan sendika binalarının önüne dizilen lüks marka araçlarla ünlü..

Konuyla ilgili sosyal medyada çokça paylaşım yapıldı. Bunlardan bir tanesi ise, durumu özetleyen cinsten.

Paylaşılan bir capste memur, emekli ve işçiler ile sendikaların arasındaki ekonomik farka dikkat çekildi..