Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerine geriliyor

Türkiye, yaz mevsimini rekor sıcaklıklarla geçirdi.

Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları boyunca birçok bölgede termometreler mevsim normallerinin oldukça üzerinde değerler gösterdi.

Bu aşırı sıcaklar, kuraklıkla beraber yangınlara davetiye çıkardı.

Sıcak havalar ayrıca tarım ve günlük yaşam üzerinde etkili olurken, son günlerde hava durumu bir değişim sinyali vermeye başladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE GERİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar önceki günlere kıyasla bir miktar düşüş gösteriyor.

Bugün sabah saatlerinde iç kesimlerde ve güney bölgelerde hala 35-38 dereceye varan sıcaklıklar gözlemlenirken, kuzey ve batı bölgelerde bu değerler 20-30 derece aralığına geriledi.

TERMOMETRELER KADEMELİ OLARAK DÜŞÜYOR

Özellikle Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde hissedilen sıcaklıkların 36-40 derece civarında olduğu, ancak rüzgarın etkisiyle bu bölgelerde de bir rahatlama başladığı görülüyor.

Doğu Anadolu'da ise 40-45 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş kaydedilirken, 37 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşması, güney bölgelerde ise kademeli bir düşüşle 30 civarına inmesi bekleniyor.

Bu geçiş sürecinde, özellikle Marmara ve Karadeniz'in doğusunda yer yer sağanak yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTAYLA TÜRKİYE SERİNLEYECEK

Bugün sıcaklar, yarından itibaren kademe kademe mevsim normalleri seviyesine düşecek.

MGM'nin tahminlerine göre bunaltan sıcak hava, yarından itibaren etkisini azaltmaya başlıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

31 Ağustos Pazar günü:

1 Eylül Pazartesi günü:

2 Eylül Salı günü:

3 Eylül Çarşamba günü:

4 Eylül Perşembe günü: