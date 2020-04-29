Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

Koronavirüsten can kaybı 3 bin 81'e yükselirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'de koronavirüsten bugün 89 hasta daha yaşamını yitirdi.

Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81'e yükselirken, 5 bin 231 hasta iyişleşti.

Bugüne kadar 44 bin 22 hasta sağlığına kavuşurken, günlük test sayısı 43 bin 498 olarak açıklandı.

TEST SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplam test sayısı 1 milyona yaklaşırken, vaka sayısının 117 bin 589'a çıktığı aktarıldı.

Günlük vaka sayısında ise düşüş yaşanıyor. Bugün 2 bin 936 hastaya korona teşhisi konulurken, bin 574 hastanın yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

YOĞUN BAKIM İHTİYACI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerde ısrarcı olunması gerektiğini aktararak, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor." dedi.