Türkiye'de son 3 aydaki büyük çete operasyonları: Antalya, İzmir, İstanbul, Diyarbakır... Emniyet birimleri son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla çetelere kabus gibi çöktü. Son 3 ayda yapılan çalışmalarla suç örgütleri tek tek çökertildi. İşte 6 ilde yapılan 15 operasyonun ayrıntıları...

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Güvenlik güçleri asayiş ve huzuru sağlamak adına operasyonları sürdürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine, teröristlere ve çete üyelerine adeta nefes aldırılmıyor.

Son zamanlarda hız kazanan çalışmalarda büyük bir başarı elde edildi.

Bunların başında ise çete operasyonları geliyor.

Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler, tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi suç türlerine geçit vermiyor.

Jandarma ve polis baskınları kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Ekiplerin 3 aylık süreçte gerçekleştirdiği büyük çete operasyonları dikkat çekti.

İşte il il o operasyonların ayrıntıları...

İstanbul

Barış Boyun Çetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina 11 Eylül'de Türk kökenli suç örgütü mensupları karşı karşıya geldi. Silahlı olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

Olayda hakkında kırmızı bülten kararı bulunan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un çetesinin, İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Buna yönelik 19 Eylül tarihinde, İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Janıyev Çetesi

İstanbul’da 2016 yılında öldürülen Rövşen Caniyev’in kardeşinin liderliğini yaptığı Jayıvez Suç Örgütü’nün üst düzey yöneticisi Guram Chikhladze için operasyon düzenlendi.

Chikhladze’nin Rusya’da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olduğu biliniyor. Bu nedenle Rus resmi makamları tarafından Interpol ile yakalama emri çıkarıldı.

Bunun üzerine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harkeete geçti.

Gölge lakaplı Chikhladze, Küçükçekmece ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ülkemizden Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, ülkemizde de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün sözde "Türkiye Sorumlusu" olduğu tespit edilen Guram Chikhladze adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Görener Çetesi - Gedik Çetesi

Hakimiyet mücadelesine ve bölge kavgasına tutuşan “Görener” ve “Gedik” adlı suç ağlarının kendi aralarındaki eylemleri mercek altına alan polis, Görener grubu üyelerinin, Gedik grubuna karşı 27 Ağustos’ta “Kasten Yaralama”, 29 Ağustos’ta ise “Kasten Öldürme” eylemi düzenlediğini saptadı.

Söz konusu eylemlerin arasında, 29 Ağustos Salı günü Gaziosmanpaşa’da motosiklet sürücüsü Emre Çatal’ın öldürülmesi olayı olduğu anlaşıldı.

Her iki suç örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen 14’ü cezaevinde tutuklu toplam 37 şüpheli belirlendi.

Bu kişilere yönelik bu sabah İstanbul, Muğla ve Antalya’da eş zamanlı yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen operasyonda, çete mensubu 7 kişinin firar olduğu öğrenilirken, baskın yapılan adreslerde 5 ruhsatsız tabanca ve 110 mermi ile bir balistik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 7 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Anucur Çetesi

Kağıthane’de geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarının evine baskın yapan polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Göğsünden vurulan polis memuru Hakan Telli hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.

Çıkan çatışmada, saldırganlardan Diyar Anucur ölü olarak ele geçirildi, diğer saldırganlar gözaltına alındı.

Saldırganların ‘Anucur Çetesi’ üyeleri olduğu öğrenildi.

1 polisin şehit olduğu çatışma, dikkatleri, uyuşturucu satışı ve kullanımındaki artışa yöneltti. Son 1 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde 3 kat artarken, uyuşturucu ticaretine girişenlerin sayısı da ciddi oranda arttı. Uyuşturucu tacirlerinin polislerle çatışacak kadar fütursuzlaşması, cezai yaptırımlarda eksiklik yaşanıp yaşanmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın İstanbul'da polisi şehit eden hainlerin daha önce karıştığı olaylar Haberin Detayları

Şahinler Çetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çete lideri Mehmet Şahin ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

54 adrese yönelik yapılan baskınlarda evler tek tek arandı.

Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ile örgütün finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 18'i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa

Terkinler Çetesi

Bursa merkezli 4 ayrı ilde geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnegöl Terkinler çetesi olarak bilinen örgütte; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheli gözaltına alındı.

6 milyar TL değerinde de gayrimenkule ve 31 şirkete el konuldu. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.

Aralarında çete lideri Nazi Terkin ile oğulları Mehmet ve Erkan Terkin’in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan 9’u adli kontrol şartıyla, 19 kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir

Sevenler Çetesi

İzmir merkezli 4 ilde 'Sevenler' isimli suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Suç örgütünün galericilik yapan lideri M.S.'nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç'un 3,5 ay önce silahlı saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A.K.'yi tetikçi olarak tuttukları belirlendi.

Camgözler Çetesi

Başta iş adamları olmak üzere birçok vatandaşı mağdur eden Mahir Camgöz'ün lideri olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Mahir Camgöz'ün, kardeşi Binali Camgöz'ün kurduğu çeteyi diri tutmak istediği ve iş adamlarını haraca bağladığı şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen 14 sanıktan çete lideri Mahir Camgöz, oğlu Cihan Camgöz, Emrah Y., Ayhan K., Serkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli denetim şartı ile serbest bırakıldı.

Sülün Osman Çetesi

İzmir merkezli 4 ilde "Sülün Osman" çetesine operasyon düzenlendi.

16 milyon liralık vurgun yapan 14 çete üyesi gözaltına alındı. Çetenin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks oto kiralama şirketi kurdukları ve ünlü isimlere ara kiraladıkları belirlendi.

5 şüpheli savcılıktan serbest kaldı, 8 şüpheli tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi ve tamamı tutuklandı.

Antalya

Zafer Koçak Çetesi

Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan Zafer Koçak, Alanya'da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı.

Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan Koçak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana

Şirinler Çetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Baskında yakalanan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haşimi 515 Çetesi

Türkiye’nin çeşitli illerinde çektikleri videoları sosyal medyada yayınlayan ve son olarak Sakarya’da video çeken yabancı uyruklu şahısların kurduğu '515 Çetesi çökertildi.

Diyarbakır

Vuvuzela Çetesi

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefon dolandırıcılık çetesinin vatandaşları dolandırdığına yönelik bilgi aldı.

Ekipler, 3 Afrikalı’nın yönettiği dolandırıcılık çetesine ulaştı. Çete üyelerinin tamamının İstanbul’da olduğu belirlenince, Diyarbakır polisi İstanbul’a gelerek çetenin izini sürdü. Çete, telefonla aradıkları kişilere Suriye’de görevli ABD askeri olduklarını söylüyorlardı.

Suriye’deki bir operasyonda ele geçirdikleri 1 milyon doları Türkiye’ye sokmak istediklerini söyleyen çete üyeleri, paranın getirilmesine yardımda bulunanlara paranın yarısını verme vaadinde bulunuyorlardı.

Paranın getirilmesi için gümrük ve kurye masrafı olduğunu söyleyerek bu harcamaları istiyorlardı. Vatandaşlar da çete üyelerinin verdikleri hesaplara paraları gönderiyorlardı.

Paranın gönderilmesinin ardından da vatandaşlar bu kişilere ulaşamıyordu. Hesaplara yatan para da ATM’lerden çete üyeleri tarafından çekiliyordu.

Vuvuzela Çetesi'ne yönelik operasyonda 3'ü Afrika uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Koyunlar Çetesi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bulvar üzerinde bulunan kafeteryanın uzun namlulu silahlarla taranarak, suç örgütüyle hiçbir husumeti bulunmayan ve tesadüfen orada müşteri olarak oturan Mervan Yalçın'ın öldürülmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de harekete geçti.

Polise gelen çok sayıda ihbar ve şikayetler üzerine Koyun ailesinin de içinde yer aldığı suç örgütüne yönelik helikopter ve zırhlı araç desteğiyle, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda tapu, çek, senet, silahlar ve suç delilleri ele geçirildi.

Polisten kaçmaya çalışan zanlılardan bazıları yatak odasında rulo halindeki halının içinde, bazıları ise helikopter destekli operasyonda açık arazide kovalamaca sonucu yakalandı.

19'u tutuklu 41 zanlı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Müebbet hapis ile 350 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.