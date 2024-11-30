RÖPORTAJIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Tarım dünyasına ilişkin doğru bilinen yanlışların yıkıldığı, gerçekleri rakamlarla öğrendiğiniz bir yayın oldu.

Merak edilen konuları açık açık sorduk, Tarım Bakanı Yumaklı, ayrıntılı şekilde cevap verdi.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, önce kendi sorularını sordu ardından sokak röportajından gelen soruları direkt Bakan Yumaklı’ya iletti.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan röportajda, Ensonhaber editörlerinin soruları da cevap buldu.

TÜRKİYE'DE TARIM BİTTİ Mİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, “Türkiye’de tarım bitti mi?” sorusuna cevabı şöyle oldu;

Siyaset dili oluşmuş maalesef. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak sonra da bunu anlatmak gibi. Bir derinliği olmayan, Türkiye'nin gıdasına katkı veren, Türkiye'nin gıdasını sağlayan devasa bir kesimi yok saymak büyük bir haksızlık. Türkiye'de tarım bitiyse o zaman biz neden gıdayla ilgili hiçbir problem yaşamıyoruz. Raflarda, marketlerde, pazarlarda... İstediğimizin üzerinde tarımsal ürünümüz var bizim.



Şunu söylemem gerekir; siyaset dili bazen koskoca bir kesimi gömebiliyor. Doğru değil bunu yapmamak lazım. Sağduyulu davranmak lazım. Bu tür kritik konularda. Biz susalım rakamlar konuşsun.



Türkiye 2023 yılında 139 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 139 milyon tonluk bitkisel üretim gerçekleştirdi. Bittiyse tarım bu nereden çıktı? Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde 206 ana başlıkla 2 bin 200'e yakın çeşitli ürün üretiyor. Bunları hem kendi vatandaşının hem de ülkeye gelen turistlerin ihtiyacını kullanıyor ve bunların üzerindekini de ihraç ediyor. 2023 yılındaki ihraç rakamımız 31 milyar dolar. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkacağız. Gayri safi hasılada biz, dünyada dokuz, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Rakamlar en iyi cevabı verdi.”