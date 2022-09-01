Türkiye’de tasarlanıp geliştirilmiş en güçlü motor TF6000

TEKNOFEST KARADENİZ’de görücüye çıkan ve Türkiye’nin en güçlü, milli motoru özelliğine sahip turbofan motoru TEI-TF6000, inanılmaz yetenekleri ile parmak ısırtıyor.

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ birçok ilklere imza atıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli üretimi olan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’dan, yerli helikopter Gökbey’e, Milli Muharip Uçak’tan(MMU) SİHA’lara kadar birçok teknolojik ürünün görücüye çıktığı festivalde Türkiye’nin en güçlü milli motoru TEI-TF6000 da büyük ilgi çekiyor.

2023'te test çalışmalarına başlanacak

10 bin beygire çıkarılması hedeflenen TEI-TF6000, 2023’ün ilk aylarında imalat çalışmalarının tamamlanması halinde çalıştırılarak test edilmesi planlanıyor.

"Türkiye’nin şu ana kadar geliştirdiği en güçlü motorudur"

TEI-TF6000 hakkında bilgi veren TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "TEI-TF6000, TEKNOFEST KARADENİZ’de ilk defa görücüye çıkardığımız bir motorumuzdur. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye’de tasarlanıp geliştirilmiş en güçlü motordur. Bu haliyle yaklaşık 6 bin libre etki üretecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da yaklaşık 6 bin beygir diyebiliriz. Arka kısmına kısa bir eklemeyle art yakıcı ekleyerek motorumuzu 10 bin beygire çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin şu ana kadar geliştirdiği en güçlü motorudur. Güç sınıfına çıktığınız zaman bu motoru bir yolcu uçağı motoruna dönüştürmemiz mümkündür. Helikopter motoruna dönüştürmemiz daha da mümkündür. 10 ton sınıfındaki helikopterlerime daha uygun bir motorumuzdur. Aynı zamanda gemilere etki verebilecek bir güç sınıfına erişmiş oluyoruz. Hızlı hücumbotumuza güç verebilecek bir motorumuzdur. Dünyadaki uygulamalarına baktığımız zaman boru hatlarına kompresör olarak gazı basmak için kullanılan bir motor aynı zamanda kullanılması mümkündür. MOTAŞ’la bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca elektrik üretiminde de kullanılıyor. Böyle bir motor mesela yaklaşık 4 bin evin elektriğini tek başına üretebilecek bir motordur." dedi.

"TEKNOFEST 2023’te bir üst sınıftaki motoru sunmayı hedefliyoruz"

"Bir sonraki TEKNOFEST’te bir üst sınıftaki motoru sunmayı hedefliyoruz" diyen Akşit, "Festivalde tabii ki aynı şeyleri getirmiş olmamak için her yıl yeni bir ürünü TEKNOFEST’te sunmaya çalışıyoruz. Bu festivalde de bu ürünümüz yeni olduğu için ciddi dikkat çekiyor. Aslında önceki yıllarda yeni olarak tanıttığımız ürünler de var. Gittikçe ürünlerimiz genişliyor. Nasip olursa bir dahaki sene TEKNOFEST’te bir üst sınıfındaki motoru sunmayı hedefliyoruz. Bu motorumuz aynı zamanda bire bir KIZILELMA’ya güç verebilecek yetenekte bir motordur. Art yakıcıyla beraber 10 bin libre etkiye ulaşarak 2 tanesi HÜRJET’in güç ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşıyor." bilgilerini verdi.

İHA'nın habeirne göre, TEKNOFEST’te gösterilen yerli ve milli ürünler ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.