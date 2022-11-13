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    Türkiye'deki OSB sayısı 379 oldu

    2002'de 138 olan OSB sayısı, Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü'nün onaylanmasıyla 379'a yükseldi.
    • 13.11.2022 - 09:46
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    Türkiye'deki OSB sayısı 379 oldu

    Türkiye, üretim ve ihracatta vites artırıyor...

    İki alanda da Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

    Sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan OSB'ler planlı sanayileşmenin de önünü açıyor.

    İstihdamı artırdı

    Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Türkiye'de 2002 yılında 138 olan OSB, 2022'de 378'e yükseldi.

    Olumlu gelişme aynı zamanda istihdama da yansıdı.

    Protokol imzalandı

    Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yer seçimi çalışmaları tamamlanan ve kuruluşu gerçekleştirilmek üzere Bakanlığa sunulan Zonguldak Gökçebey OSB Kuruluş Protokolü de onaylandı.

    OSB sayısı 379'a yükseldi

    Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilen OSB sayısı 345'e çıktı.

    Tarım ve Orman Bakanlığının kuruluş onayı verdiği 34 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam OSB sayısı 379'a yükselmiş oldu.

    Türkiye deki OSB sayısı 379 oldu #1


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