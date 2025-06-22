Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına tepki: Tehlikeli adımlar

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısıyla ilgili derin endişe duyulduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada, söz konusu saldırının sadece bölgesel değil, küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tırmanışa zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gerilimin küresel bir çatışmaya evrilme riski taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN ADIMLAR"

Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır.

"TÜM TARAFLAR SORUMLU DAVRANMALI"

Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

"TÜRKİYE, YAPICI KATKILAR SUNMAYA HAZIR"